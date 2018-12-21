السودان.. تعليق الدراسة بجامعة النيلين لأجل غير مسمى

أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الجمعة، تعليق الدراسة بجامعة النيلين "جامعة القاهرة سابقا" لأجل غير مسمى.

وكانت قد تجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز، الجمعة، في العاصمة السودانية، وذلك بعد ساعات من الهدوء في الخرطوم ومدن أخرى.

وقال شاهد عيان لوكالة "فرانس برس"، إن عشرات خرجوا من أحد مساجد العاصمة عقب أداء صلاة الجمعة، رافعين شعارات ضد السلطة.