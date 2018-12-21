شاهد.. أرطغرل 128 مباشر.. تابع الآن قيامة أرطغرل الحلقة 128 Ertuğrul مباشر الجزء الخامس بجودة عالية

يقدم موقع "الفجر الفني"، خدمة مشاهدة مسلسل أرطغرل الحلقة 128 بث مباشر من موقع النور تي في، الجزء الخامس يوتيوب بدون تقطيع، ومشاهدة مستمرة لـ مسلسل ارطغرل الجزء الخامس.





حيث نستعرض لكم من خلال موقع "الشبكة نيوز" التفاصيل الخاصة بأحداث المسلسل التاريخي التركي قيامة أرطغرل قد لاقي استحسان كبير عند الكثير من الجمهور الذي يفضل هذا النوع من المسلسلات، فنلاحظ تزايد نسبة المشاهدة يوماٌ بعد يوم وحلقة تلو الأخري، وهذا الأمر وإن دل على شيء فهو يدل على أن هذا المسلسل قد لمس الكثير من المشاهدين، فأصبح مسلسل جماهيري ونسبة مشاهدته تتحدث عن نفسها وعن النجاح منقطع النظير الذي قد حققه هذا العمل، ولهذا فنحن نقوم بتقديم حلقة من حلقات هذا المسلسل وهي الحلقة 128 والتي يقع ترتيبها ضمن حلقات الجزء الخامس للمسلسل، والذي يعض الآن على الكثير من القنوات الفضائية، والذي يتسبب في زيادة نسبة المشاهدة لهذه القناة في اليوم المحدد مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 128 يوتيوب.





أحداث قيامة أرطغرل الجزء الخامس





تدور أحداث المسلسل في قالب تاريخي يعرض الصراع الدائم بين الخير والشر، وفي بعض الأوقات يظهر الشر وهو قد أوشك في الانتصار على الخير، ولكن يعود مرة أخري الخير لينتصر، كما أن أحداث الجزء الخامس يدور حول استقرار أرطغرل وأسرته وجميع أفراد قبيلته في مدينة تسمي سوغوت، ويصبح أرطغرل هو الحاكم وأمير هذه المنطقة، فقد كان أهل مدينة سوغوت يتعرضون دائماٌ للقهر والظلم من قبل المغول والصليبيين.





ولهذا الأمر قد خضعوا أهل سوغوت لحكم أرطغرل وهذا يجدوا من يدافع عنهم ويخلصهم من ظلم المغول والصليبيين، والذي قد شهدناه في الجزء الأول من المسلسل، كما أنهم فضلوا أن يقوم أرطغرل بحكمهم فهم يعلمون أنه يحكم بالحق ودائماٌ ما يرفع الظلم عن المظلوم ويقوم برفع راية الحق والسلام والتي قد يحتاجون إليها، ولكنه في كل جزء من أجزاء المسلسل يتعرض لكثير من الأخطار التي يقوم أعدائه في ترتيبها له، وفي الجزء الخامس يكون بطل العدائات التي تترتب لأرطغرل وأبناؤه هو دراغوس.

تردد القنوات الناقلة للمسلسل

تردد قناة اليرموك على قمر نايل سات

اسم القناة التردد الحالي الترميز الاستقطاب اليرموك 11678 27500 عمودي V

تردد قناة القدس على قمر نايل سات:

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب القدس 11316 27500 عمودي V

يذكر أن دراغوس قام باستخدام الكثير من وسائل الأذى له ولأبنائه، وخاصة عندما قام غوندور في تلفيق له تهمه من أخطر التهم، وقد قام هذا الأمر بتأثير الحزن والغضب في نفس الوقت على جميع محب ومشاهدي مسلسل قيامة أرطغرل، وهذا الأمر يدل إلي أن المشاهدين متأثرين تأثير واضح بأحداث المسلسل.