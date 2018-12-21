دول الأزماتXأسبوع.. مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

فلسطين تطالب البرازيل بالتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أكدت دولة فلسطين رفضها لقرار حكومة أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مطالبة فى الوقت ذاته الرئيس البرازيلى بالتراجع عن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطالب مهند العكلوك السفير الفلسطيني المناوب لدى الجامعة العربية - في كلمته خلال افتتاح اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الطارئ بشأن التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب والقيادة الفلسطينية - إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المصالح العربية.

واقترح السفير العكلوك تحرك مجالس السفارات العربية والتواصل مع دول أمريكا الجنوبية لحث الرئيس البرازيلي على التراجع عqن قراره.. لافتا إلى تزايد عدد الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل مثل جواتيمالا وأستراليا والبرازيل, وقال " بهذه الطريقة سينفرط العقد إذا لم يتحرك العرب بشكل حازم".

وأضاف :"نرفض قرار حكومة أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل"..واصفا إياه "بالمنحاز" ويشكل انتهاكا للقانون الدولي.. مطالبا إياها بالتراجع عن هذا القرار.

وتابع : "لقد نجحت التحركات العربية عدة مرات في الدفاع عن المصالح العربية حيث أفشلنا ترشح إسرائيل لمجلس الأمن وكذلك تراجعت باراجواي عن قرارها نقل سفاراتها لدى إسرائيل للقدس..كما أفشلنا القرار الأمريكي لإدانة النضال الوطني الفلسطيني في مجلس الأمن" مطالبا العرب بأن يتحركوا كما تحركوا في هذه المواقف السابقة.

نيويورك تايمز: الانسحاب الأمريكى من سوريا أثر على توازنات الشرق الأوسط

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن القرار الأمريكى بالانسحاب من سوريا قد أدى إلى تشويش مفاجئ للسياسات فى الشرق الأوسط، حيث أفسح الطريق أمام إيران لتوسيع نفوذها فى المنطقة، وترك إسرائيل وحدها فى محاولة لوقفها، وزاد احتمال أن الآلاف من سجناء داعش ربما يتم تحريرهم.

وأوضحت الصحيفة أنه خارج المنطقة، حظى قرار ترامب الإشادة من موسكو، لكن فى واشنطن كان سببا فى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس.

ومن المتوقع أن تجنى كل تركيا وإيران وحكومة بشار الأسد مكاسب قوية من الانسحاب الأمريكى. فى المقابل، لأن حلفاء أمريكا مثل القوات الكردية التى حاربت مع الولايات المتحدة فى سوريا تشعر بالخيانة وأنها مهددة بتحرير آلاف من سجناء داعش فى حال تخلى الولايات المتحدة عنهم وفق الصحيفة.

أما عن إسرائيل، التى كانت تأمل أن الوجود الأمريكى فى سوريا سيمنع إيران من إتمام معبرها إلى البحر، أصبح عليها أن تتعامل مع الواقع الجديد كما ذكرت الصحيفة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن القرار الأمريكى سيجبر بعض الدول إلى إعادة تقييم علاقتها ، ويمكن أن يسفر عن سلسلة من التوازنات الجديدة. فإسرائيل ستحاول إمالة روسيا ضد إيران، وتركيا ستستغل روسيا والولايات المتحدة ضد بعضهما البعض، أما سوريا فستوازن الأكراد بتركيا وآخرين.

مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن، ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد، وفق ما ذكره دبلوماسيون.

وبحسب برنامج عمل أعيد النظر فيه، ونُشر مساء الخميس، سيُعقد الاجتماع بشأن هذا النصّ الذي أعدّته بريطانيا، كما كانت تريد في الأصل لندن، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

بعثة الأمم المتحدة: اللاجئون يتعرضون لأهوال في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المهاجرين واللاجئين يعانون من أهوال لا يمكن تصورها أثناء عبورهم ليبيا والبقاء فيها، مشيرة إلى أنه منذ لحظة دخولهم إلى الأراضي الليبية، "يصبحون عرضة للقتل غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاغتصاب والحرمان غير المشروع من الحرية، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والرق والسخرة والابتزاز والاستغلال من جانب الأطراف التابعة للدولة وغير التابعة لها".

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصفت فيه "أنماط الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في ليبيا على أيدي موظفي الدولة وأفراد المجموعات المسلحة، فضلًا عن الفظائع التي يرتكبها المهربون وتجار البشر، وسط فشل السلطات الليبية في التصدي لهذه الانتهاكات والتجاوزات وإنصاف الضحايا".