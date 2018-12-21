خوفا من الاحتجاجات.. جنوب دارفور تتراجع عن زيادة سعر الخبز

قال والي جنوب دارفور، آدم الفكي، إن قانون الطوارئ مستمر بولايته وبموجبه سيمنعون أية محاولة للتخريب والخروج للشارع.

وأكد الفكي جاهزية الشرطة للتأمين، وطالب الفكي المواطنين بالتبليغ عما أسماهم الجماعات الصغيرة، حتى يتم حسمهم، وطمأن المواطنين بأن الولاية آمنة ومستقرة

وأعلن عن عودة سعر الرغيفة لجنيهين اعتباراً من اليوم بعد أن ارتفع لجنيهين ونصف.

وكانت قد تجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز، الجمعة، في العاصمة السودانية، وذلك بعد ساعات من الهدوء في الخرطوم ومدن أخرى.