يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

يسعى النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول لإضافة وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه فى الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك عندما يحل الريدز ضيفاً على منافسه غدا الجمعة، بملعب "مولينيو" فى افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من عمر "البريميرليج".





وتعد هذه المرة الأولى التى يلتقى فيها محمد صلاح مع وولفرهامبتون الذى كان ينافس في دورى الدرجة الاولى "تشامبيونشيب" الموسم الماضى.





وسيكون وولفرهامبتون منافس محمد صلاح الـ 22 فى الدوري الانجليزى، بعدما سبق وأن واجه 21 نادياً وتمكن من التسجيل فى 19 فريقاً ماعدا مانشستر يونايتد وسوانزى سيتى.





ويحتل محمد صلاح صدارة هدافى المسابقة برصيد 10 أهداف بالتساوى مع الجابونى بيير أوباميانج مهاجم أرسنال.