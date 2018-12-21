KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف KORA STAR
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 06:47 م
عمرو عادل
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KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف KORA STAR
يسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر لمواصلة إنتصاراته المتتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفاً على وولفرهامبتون في العاشرة مساء اليوم، الجمعة، بملعب "مولينيو" فى افتتاح منافسات الجولة الـ 18 من عمر "البريميرليج".
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي غداً السبت مع كريستال بالاس بملعب "الاتحاد"، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.
ويطمح ليفربول لتحقيق الفوز السابع على التوالي من أجل توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 4 نقاط مؤقتاً وزيادة الضغط على الفريق السماوي قبل مواجهة كريستال بالاس.
KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف KORA STAR
ولن تكون مهمة ليفربول في العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث "سهلة"، لاسيما وأن وولفرهامبتون الصاعد حديثاً لدوري الأضواء يقدم موسمًا رائعًا، بعد خاض الفريق 17 مباراة، فاز في 7 مباريات، بينما تعادل في أربع وتلقى 6 هزائم فقط، ليحجز مقعده في قائمة العشرة الأوائل بجدول ترتيب المسابقة، بجانب إحياء آماله في تحقيق المفاجأة بنهاية الموسم الحالي بإحتلال إحدى المراكز المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".
ويدخل ليفربول كذلك وولفرهامبتون مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق "الريدز" 6 انتصارات متتالية كان أخرها أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3 – 1 في ملعب "أنفيلد"، بينما تذوق "صاحب الأرض" في مباراة اليوم طعم الانتصار في المباريات الثلاث الأخيرة أمام تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وبورنموث على الترتيب.
ويستمر غياب ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة نابولي الإيطالي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، كما يستمر غياب الثنائي جويل ماتيب وجو جوميز للسبب ذاته، في حين يفتقد وولفرهامبتون لخدمات لاعبه دييجو جوتا بسبب الإصابة.
KOORA LIVE HD | بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي | korastar | كورة لايف KORA STAR
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