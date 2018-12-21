بمشاركة حسين السيد.. الاتفاق يتعادل مع الفتح في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتفاق ضد الفتح والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق يتعادل مع الفتح في الدوري السعودي





حاول فريق الاتفاق استغلال بعض الفرص التي أتيحت للاعبين لكن تألق فريق الفتح وحارسه حال دون ذلك، ليحسم التعادل نتيجة المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

وبهذه النتيجة؛ يتواجد فريق الاتفاق في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بينما على الجانب الآخر يقع فريق الفتح في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

وسيكون فريق الاتفاق المحترف في صفوفه حسين السيد الظهير الأيسر المصري على موعد مع مباراة قوية ضد الاتحاد في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي فريق الفتح مع النصر في مواجهة نارية ومن العيار الثقيل يوم الجمعة المقبل ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.