مياه الشرب تغرق شارع المشاية بالمنصورة (صور)

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انفجرت ماسورة مياه الشرب بشارع المشاية السفلية "شارع الجمهورية" واغرقت تجمعات المياه محيط مسجد النور وتجمعت المياه بكميات كبرة اثارت حفيظة المواطنين.



على الفور انتقل عبد الهادى محمد نائب رئيس حى غرب المنصورة، لمحيط المكان وقد تم إبلاغ محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المهندس خالد حسين نصر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.



وانتقلت المهندسة منال بدران مشرف عام قطاع غرب المنصورة ووليد محمد رئيس شبكة مياة غرب، وأحمد طلبة مدير الخط الساخن وبالمعاينة تبين وجود تجمعات من المياه ناتج عن كسر بخط مياة رئيسى ١٢بوصة بولي ايثللين المغذى لمنطقة شارع الجمهورية والمشاية السفلية، وتم إغلاق المياة وإصلاح الخط فى حينه.



ولا تزال الأعمال مستمرة في إصلاح ماسورة المياه وسحب وشفط تجمعات المياه المتراكمة فى الشارع للعمل على تيسير الحركة المرورية وشدد محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شارويم على عدم الانتقال من المكان الا بعد التأكد من انتهاء أعمال الإصلاح.