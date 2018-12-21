يلا شوت حصري | رابط مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة 21/12 بالدوري الانجليزي
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 06:41 م
عيد طارق
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تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي لايف.
في مباراة جديدة للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، يلتقي فريق ليفربول ضد نظيره ولفرهامبتون في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ18 للبريمير ليج، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح يقدم مستوى أكثر من رائع في الفترة الأخير مع ليفربول، حيث يحتل صدارة هدافي الفريق في الموسم الحالي برصيد 13 هدف، بواقع 10 أهداف في الدوري الإنجليزي، و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ويعول عليه الألماني يورجن كلوب كثيرا لقيادة الفريق للمزيد من الانتصارات، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري الإنجليزي.
ويتصدر فريق ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، جمعها الفريق من 14 فوز وتعادل في 3 مباريات ويقدم مستوى مميز للغاية في الموسم الحالي، رابط سريع مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة في البريمير ليج.
يلا شوت حصري | رابط مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الجمعة 21/12 بالدوري الانجليزي
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