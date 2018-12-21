الكونجرس قلق من انتهاكات الخطوط القطرية

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن بيتر ديفازيو النائب الديمقراطي الذي سيرأس لجة النقل عندما يتسلم الديمقراطيون مجلس النواب في يناير المقبل، إنه قلق من ممارسات مشبوهة قامت بها الخطوط الجوية القطرية من شأنها انتهاك اتفاقية "الأجواء المفتوحة" التي تستهدف منع مخالفات شركات الطيران في السوق الأمريكية.

وانتقد دعم الخطوط الجوي ة القطرية شركة الطيران الإيطالية "آير إيطاليا" ومنحها ميزة غير عادلة بزيادة مساراتها إلى الولايات المتحدة.

وتمتلك قطر حصة نسبتها 49% في شركة "آير إيطاليا"، وقال النائب الديمقراطي: "نشتبه في أن قطر منخرطة في ممارسات مخالفة للمنافسة عبر منح آير إيطاليا 50 طائرة لتمكينها من توسيع مساراتها بالولايات المتحدة، وتسيير رحلات إلى وجهات جديدة في البلاد".

وكانت الولايات المتحدة قد توصلت في يناير إلى "تفاهم" مع قطر بشأن تطبيق اتفاق "الأجواء المفتوحة"، وكجزء من هذا التفاهم، قالت قطر إن شركتها الوطنية ليس لديها مخطط لتوسيع رحلات "الحرية الخامسة"، وهي مسارات من الخليج إلى الولايات المتحدة تقل ركاباً من أوروبا، لكن الناقلات الأمريكية اتهمت خطوط الطيران القطرية بانتهاك روح الاتفاق باستثمارها مع الشركة الإيطالية.

وأعلن أوسكار مونوز، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الوطنية الأمريكية "يونايتد إيرلاينز"، الأسبوع الماضي، معارضته بشدة "النسخة الإيطالية من قطر".

وأكدت الشركات الأمريكية أن قطر دعمت خطوطها الوطنية بمليارات الدولارات على شكل دفعات نقدية وضمانات قروض ووقود زهيد الثمن، مؤكدين أن حكومة قطر مولت رعاية الشركة لنادي برشلونة بقيمة 171 مليون دولار على مدار 5 سنوات. ولفتت إلى أن "آير إيطاليا" لم يكن بوسعها توسيع مساراتها بالولايات المتحدة دون مساعدة من الخطوط الجوية القطرية.