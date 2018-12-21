شاكيري يرد على اتهامه برحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد

كشف شيردان شاكيري نجم ليفربول بأنه تلقى العديد من الرسائل من أصدقائه، اتهموه فيها بأنه السبب في إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من قيادة مانشستر يونايتد.





وقال شاكيري في تصريحات لصحيفة الجارديان البريطانية : "كان لدي العديد من الرسائل من أصدقائي حول الفوز على يونايتد ولكن عندما جاءت الأخبار عن إقالة مورينيو، استقبلت رسائل بأنني وراء هذا القرار".





واختتم شاكيري تصريحاته قائلاً : "لا أعتقد أن هذا حدث بسبب أننا فزنا بالمباراة ولكن مانشستر يونايتد كان يريد تغيير مدربه، هناك بالتأكيد أسباب أخرى ولكن المواجهة ستكتب في التاريخ وستكون أيضًا في تاريخي".





يذكر أن شاكيري أحرز هدفين في مباراة فريقه أمام الشياطين الحمر والتي انتهت لصالح الحمر بنتيجة 3-1.



