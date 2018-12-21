سعر اليورو أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة.. والعملة الأوروبية تتخلى عن مكاسبها

شهدت التعاملات المسائية للبنوك الحكومية والخاصة، اليوم الجمعة 21-12-2018، استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري، عند نفس مستويات إغلاق أمس، والذي واصلت تحركا في أسعار اليورو على مدار يومين، وعلى الصعيد العالمي انخفض سعر اليورو بعد صعود الدولار مرة أخرى، والعملة الأوروبية تتخلى عن مكاسبها المبكرة، بينما سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري عند 20.36 جنيها للشراء، 20.48 جنيها للبيع.

أعلى سعر لشراء اليورو





وسجلت العملة الأوروبية، خلال تعاملات اليوم، أعلى سعر للشراء بقيمة 20.77 جنيها، في البنك المصري لتنمية الصادرات .









أقل سعر لشراء اليورو





في حين سجلت العملة الأوروبية، أقل سعر للبيع، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في البنك المصري الزراعي عند متستوى 20.4 جنيها.









سعر اليورو في البنك المركزي المصري





سجل سعر اليورو، اليوم الجمعة، مسجلاً 20.35 جنيها للشراء، 20.49 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.





سعر اليورو في البنك الأهلي المصري





سجل اليورو، اليوم الخميس، 20.22 جنيها للشراء، 20.49 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.





سعر اليورو في بنك مصر





وارتفع سعر اليورو، اليوم الجمعة، 20.23 جنيها للشراء، 20.44 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.

سعر اليورو في بنك القاهرة





واستقر اليورو، اليوم الجمعة، في بنك القاهرة، مسجلاً 20.73 جنيها للشراء، 20.89 جنيها للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى





سجل اليورو، اليوم الجمعة، 20.34 جنيها للشراء، 20.63 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية





سجل اليورو، اليوم الجمعة، 20.29 جنيها للشراء، 20.44 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية.

سعر اليورو عالميًا





وتخلى اليورو عن مكاسبه التي حققها في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، وتراجع بعدما فشل المتعاملون في دفع العملة الأوروبية الموحدة فوق مستوى مهم للسوق وسط مراهنات كبيرة على المشتقات قادت الدولار إلى الارتفاع.





وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1423 دولار ونحو 0.5 بالمئة دون أعلى مستوى خلال يوم الجمعة، والذي بلغ الذروة خلال التعاملات المبكرة في لندن عند 1.1474 دولار.





وعزز هبوط اليورو مكاسب الدولار الذي ارتفع 0.3 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة عند 96.58. وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، ظلت العملة الأمريكية على مسار تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في أربعة أشهر.





وفشلت العملة الأوروبية الموحدة في كسر حاجز متوسط الحركة في مئة يوم بعدما هبطت دونه في سبتمبر.





واختبر اليورو تلك المستويات في مناسبتين خلال منتصف أكتوبر، وهذا الأسبوع، قبل أن يعاود الهبوط. وهذا المستوى عند 1.14844 دولار، اليوم الجمعة.









قرار تحرير سعر الصرف





يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.



