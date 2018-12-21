Fi-Shabaka في الشبكة مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بث مباشر يلا شوت

ELFAGR Live يوجه أنظاره اليوم الجمعة 21-12-2018 إلى الدوري الإنجليزي لتوفير البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب "مولينيو" الذى يستضيف أولى مباريات الجولة الثامنة عشر من الدورى الإنجليزى بين فريقى ولفرهامبتون وليفربول.





Fi-Shabaka في الشبكة مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بث مباشر يلا شوت



ويبحث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لـ«الريدز» عن مواصلة الانتصارات، ليبقى سجله خاليا من أى هزيمة، وتأكيد تصدره لترتيب الدورى في ظل المنافسة الشرسة مع مانشستر سيتي.









ويغيب المدافع الشاب ترينت ألكسندر أرنولد عن اللقاء بسبب الإصابة التى لحقت به فى مباراة نابولى الماضية بدورى الأبطال، في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، كما يعانى خط الدفاع من غياب الثنائي جويل ماتيب وجو جوميز لفترة طويلة.





Fi-Shabaka في الشبكة مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بث مباشر يلا شوت







في الشبكة مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بث مباشر يلا شوت









ويرغب الفرعون المصرى محمد صلاح خلال لقاء اليوم، لمواصلة تسجيل الأهداف لينفرد بقمة هدافي «البريميرليج»، حيث يتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع الجابونى بيير إيميريك أوباميانج مهاجم ارسنال، برصيد 10 أهداف حتى آلان.

Fi-Shabaka في الشبكة مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بث مباشر يلا شوت







وتفوق الفرعون المصرى محمد صلاح هذا العام على المغربي مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس، والغاني توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد، وزميليه السنغالي ساديو ماني، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي، حيث حصد جائزة أفضل لاعب فى قارة إفريقيا، والمقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، للمرة الثانية على التوالى.









من جانبه يأمل فريق وولفرهامبتون في مواصلة الانتصارات، التى حققها فى آخر ثلاث جولات، بعدما تغلب على بورنموث ونيوكاسيل وتشيلسي، الأمر الذي حسن من موقعه في ترتيب الدورى الإنجليزي.





Fi-Shabaka في الشبكة مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بث مباشر يلا شوت



ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج الإنجليزي بـ45 نقطة، فيما يحل فريق وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

Fi-Shabaka في الشبكة مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بث مباشر يلا شوت



Fi-Shabaka في الشبكة مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بث مباشر يلا شوت