نجم الهلال: حققنا فوزا صعبا على الأهلي

أكد كارلوس إدواردو لاعب الهلال على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية، بقمة مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.





وأضاف عقب نهاية اللقاء :"حققنا فوزا مهما للغاية على خصم منافس، وحصدنا الثلاث نقاط في وقتها".





وتابع :"نخوض جميع المباريات بغية تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير، ونلعب أي مباراة لأجل هذه الجماهير".





وواصل :"لم أضع نفسي تحت الضغط لإحراز الأهداف، ولكن ما يهمني هو تحقيق الفوز، وأي لاعب يسجل أمر".

وأتم :"لم أتحدث مع المدرب عقب نهاية اللقاء، كما أن المنافسة لم تختلف عن السنوات الماضية، والمستوى مرتفع في جميع المواسم".



