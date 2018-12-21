بث مباشر| مباراة ليفربول ولفرهامبتون الدوري الانجليزي

بث مباشر| مباراة ليفربول ولفرهامبتون الدوري الانجليزي قراء ومشاهدي الفجر الرياضي سيكونون في موعد مع صانع السعادة محمد صلاح حيث سنقدم لكم مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول اليوم ضد ولفرهامبتون ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019، في اللقاء الذي يستقبل من خلاله نادي ولفرهامبتون ليفربول على َأرضية ستاذ مولينو، كما سنقدم لكم توقيت بداية مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم، بجانب القنوات الناقلة لها مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية





بث مباشر| مباراة ليفربول ولفرهامبتون الدوري الانجليزي





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي





وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها محمد صلاح مع ولفرهامبتون الذي كان ينافس في دوري الدرجة الاولى “تشامبيونشيب” الموسم الماضي.





وسيكون وولفرهامبتون منافس محمد صلاح الـ 22 في الدوري الانجليزي، بعدما سبق وأن واجه 21 نادياً وتمكن من التسجيل في 19 فريقاً ماعدا مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي السبت مع كريستال بالاس بملعب الاتحاد بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة.

بث مباشر| مباراة ليفربول ولفرهامبتون الدوري الانجليزي





وولفرهامبتون Vs ليفربول.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 18).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : مولينيو .

المعلق : علي محمد علي .





موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

بث مباشر| مباراة ليفربول ولفرهامبتون الدوري الانجليزي





ويسعى محمد صلاح للتسجيل في مباراة وولفرهامبتون من أجل فض الشراكة مع الجابوني أوباميانج لاعب أرسنال في صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي، بعدما تمكن الثنائي من تسجيل 10 أهداف.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي

ويأمل ليفربول في حصد النقاط الثلاث كاملة أمام “الذئاب” في ملعبهم، حتى لا يمنح فرصة لحامل اللقب مانشستر سيتي في اقتناص الصدارة بعد سقوطه في فخ التعادل أو الهزيمة.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي





محمد صلاح صاحب الأهداف العشرة التي وضعته في صدارة هدافي بريميرليج مناصفة مع أوباميانج لاعب أرسنال، يسعى للعودة إلى التهديف بعد الغياب في مواجهة مانشستر يونايتد التي حسمها “الريدز” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بث مباشر| مباراة ليفربول ولفرهامبتون الدوري الانجليزي





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي





لكن ذئاب ولفرهامبتون يُشكلون تهديداً كبيراً على ليفربول استناداً على نتائجهم الرائعة ضد الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجاحهم في إسقاط تشيلسي قبل جولتين.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي





ولفرهامبتون تعادل مع أرسنال ومانشستر يونايتد بنتائج (1-1) خارج ملعبه، وتعادل مع مانشستر سيتي بنفس النتيجة، ومع إيفرتون (2-2)، ونجح في الفوز على تشيلسي (2-1) في استاد مولينيو.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر 21-12-2018 الدوري الانجليزي





وبسبب نتائج وولفز ضد الكبار يدخل ليفربول موقعة الجمعة بحذر شديد، آملاً في الخروج بسلام من أرض الذئاب والحفاظ على الصدارة التي ينظر إليها بشغف جوارديولا ورجاله.

بث مباشر| مباراة ليفربول ولفرهامبتون الدوري الانجليزي

بث مباشر| مباراة ليفربول ولفرهامبتون الدوري الانجليزي