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أحمد عز يرفض سداد إيجار مدرسته الدولية

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:05 م
أحمد عز يرفض سداد إيجار مدرسته الدولية
أحمد عز
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هبة عبد الحفيظ
 
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تسببت مدرسة بيسك الدولية بالشيخ زايد، المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، فى خلاف بين الأخير ووزير التربية والتعليم طارق شوقى، بعد قيام عز بتحويلها لمدرسة دولية رغم أنها مؤجرة من الدولة منذ 10 سنوات، مقابل 400 ألف جنيه سنوياً، وذلك دون إنهاء إجراءات التحويل. وطالب الوزير برفع قيمة الإيجار إلى مليون ونصف المليون بأثر رجعى، وهو ما دفع رجل الأعمال للرفض، واستمر فى عدم تلقى طلبات المتقدمين الجدد. وبدأ أحمد عز إيجار المدرسة منذ 10 سنوات تقريباً مقابل 41 ألف جنيه، وصلت إلى 400 ألف، وذلك كمدرسة حكومية، إلا أنه قام بتحويلها لمدرسة خاصة دولية تجاوزت مصروفاتها ٣٥٠ ألف جنيه للطالب الواحد، فى العام الماضى ٢٠١٧.
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