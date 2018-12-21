أول تعليق من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الهلال

قال ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي بأن فريقه لم يستحق الخسارة في مباراة اليوم أمام الهلال، وكان بإمكانه أن يحقق الفوز لكن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة تسبب في الخسارة.





وأضاف رئيس الأهلي :"الحمد لله.. أدينا بشكل ممتاز في الشوط الأول، وأهدرنا هدفا من المهاجمين، وكان هناك أكثر من هجمة خطيرة".





وتابع "كنا مسيطرين طوال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني هناك أخطاء بديهية من اللاعبين، وكان بالإمكان أن نتعادل".





وواصل "غير راض على المستوى، ولكن بالمقارنة عن المباريات الأخيرة، ظهرنا بمستوى أفضل".





وأوضح "المستوى لا يهم والنتائج هي توفيق من الله، اليوم خسرنا وكنا الأولى أن نحقق الفوز فيها".





وأشار "كان لنا ركلة جزاء صحيحة، والغريب أن الحكم لم يقم باحتسابها رغم لجوءه إلى تقنية الفيديو".





وواصل "شكرت اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء، وأمامنا فترة انتقالات شتوية سنسعى لتدعيم الفريق بلاعبين كبار".





وأتم حديثه "الجميع يتحمل مسئولية عدم الفوز في المباريات الأربع الأخيرة، ونتمنى أن نعود للطريق الصحيح".



