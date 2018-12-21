إعلان مهم من وزارة التموين إلى المواطنين بشأن بطاقات التموين

تعيد غدا السبت، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدفعة الثالثة من المحذوفين من بطاقات التموين، بعد تحديث بياناتهم واستكمال البيانات الناقصة؛ لضمهم ضمن منظومة صرف السلع التموينية المدعمة وتمكنهم من صرف المقررات التموينية عن الشهر الجاري.





وكان قد وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بتقليل فترة مراجعة البيانات إلى أسبوع بدلا من 10 أيام، ومن يقوم بتحديث بياناته الخاطئة من المحذوفين تم إعادته خلال أسبوع.





وكان قد أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عدم حذف أي مواطن من بطاقات التموين بشكل عشوائي، ولكن ما تم هو شطب أي مواطن بدءا من شهر ديسمبر ليس له رقم قومي على قاعدة البيانات أو كان مكررا أو الأعداد الخاصة بالمستفيدين لا تتناسب مع الأعداد الفعلية.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية TEN، أن الوزارة أتاحت خدمة تصحيح البيانات منذ أكثر من 3 أشهر على موقع إدارة دعم مصر، وبعد غلق باب التحديث تم فتح باب التظلمات بداية من 10 نوفمبر الماضي، مضيفا أن الأسبوع الأول من التظلمات شهد عودة 232 ألف مواطن على 178 ألف بطاقة، وتم إعلان فتح المرحلة الثانية من التظلمات وقبول ما يقرب من 184 ألف مستفيد على 133 ألف بطاقة تموينية.





ولفت إلى أن من يجد عدد المستفيدين على البطاقة أقل مما كان عليه يجب التوجه إلى أقرب مكتب تموين، ويملأ نموذج يسمى "أداء الخدمة" ويضيف كل بيانات المستفيدين معه على البطاقة، ويتم مراجعة البيانات، وفور التأكد منها يتم إضافتهم مرة أخرى.



