راموس: كنت أتمنى مواجهة ريفر أو بوكا في نهائي المونديال
أكد المدافع الإسباني سيرجيو راموس على صعوبة مواجهة العين والمقرر إقامتها يوم غدٍ السبت في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
راموس: كنت أتمنى مواجهة ريفر أو بوكا في نهائي المونديال
ويلتقي العين الإماراتي
مع الريال في نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح
4-5 بينما الريال تأهلي بعد ضرب أنتلرز الياباني بثلاثية.
وقال راموس خلال
المؤتمر الصحفي للمباراة: "السيرة الذاتية لكل لاعب منا تتحدث عن نفسها، غداً
لدينا فرصة مناسبة لإثبات جدارتنا، العين فريق جيد وإذا كنّا نظن غير ذلك فإن هذا سيعود
علينا بالضرر ، يجب أن ندخل المباراة غدًا مع الأهمية التي تتمتع بها، إنها مباراة
نهائية".
وتابع حديثه:
"كنا نرغب في مواجهة ريفر أو بوكا ، لكن في الوقت الحاضر في كرة القدم المستويات
أصبحت أكبر، حتى لو كنا غداً الفريق الضيف، يجب أن نقدر عاطفة جميع مشجعينا في أي مكان
نلعب به".
وأضاف: "لقد
مر على ريال مدريد جميع أنواع المدربين، وليس لدي مشاكل مع المدرب الذي يريد منا أن
نعمل أكثر أو أقل أو بطريقة أو بأخرى".
وأكمل حديثه:
"غدا يمكن أن تكون بطولتي رقم 20 بالإضافة إلى 3 مع الفريق الوطني، كان من المستحيل
التفكير في الوصول إلى هذا الرقم، آمل أن أتمكن من التغلب على خينتو في أحد الأيام
كلاعب لديه اكبر عدد من الألقاب".