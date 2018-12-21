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راموس: كنت أتمنى مواجهة ريفر أو بوكا في نهائي المونديال

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 05:02 م
راموس: كنت أتمنى مواجهة ريفر أو بوكا في نهائي المونديال
سيرجيو راموس
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منى العوضي
 
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أكد المدافع الإسباني سيرجيو راموس على صعوبة مواجهة العين والمقرر إقامتها يوم غدٍ السبت في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.


راموس: كنت أتمنى مواجهة ريفر أو بوكا في نهائي المونديال

 

ويلتقي العين الإماراتي مع الريال في نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح 4-5 بينما الريال تأهلي بعد ضرب أنتلرز الياباني بثلاثية.

 

وقال راموس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "السيرة الذاتية لكل لاعب منا تتحدث عن نفسها، غداً لدينا فرصة مناسبة لإثبات جدارتنا، العين فريق جيد وإذا كنّا نظن غير ذلك فإن هذا سيعود علينا بالضرر ، يجب أن ندخل المباراة غدًا مع الأهمية التي تتمتع بها، إنها مباراة نهائية".

 

وتابع حديثه: "كنا نرغب في مواجهة ريفر أو بوكا ، لكن في الوقت الحاضر في كرة القدم المستويات أصبحت أكبر، حتى لو كنا غداً الفريق الضيف، يجب أن نقدر عاطفة جميع مشجعينا في أي مكان نلعب به".

 

وأضاف: "لقد مر على ريال مدريد جميع أنواع المدربين، وليس لدي مشاكل مع المدرب الذي يريد منا أن نعمل أكثر أو أقل أو بطريقة أو بأخرى".

 

وأكمل حديثه: "غدا يمكن أن تكون بطولتي رقم 20 بالإضافة إلى 3 مع الفريق الوطني، كان من المستحيل التفكير في الوصول إلى هذا الرقم، آمل أن أتمكن من التغلب على خينتو في أحد الأيام كلاعب لديه اكبر عدد من الألقاب".

 

 

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