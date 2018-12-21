يلا شوت "كلاسيكو السعودية".. مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم| اهم مباريات مباريات الدوري السعودي اليوم| شاهد Al Nassr

بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر مشاهدة مباشرة دوري بلس يلا شوت كورة ستار الاسطورة كورة أون لاين كورة لايف، يحل النصر اليوم ضيفاً على نادي الاتحاد أثناء مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الحالية 2018/2019 والمعروف باسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقد عاني الاتحاد في الموسم الحالي من هزائم مستمرة على مدى الجولات السابقة إلا أنه استطاع تحقيق الفوز الأول على الباطن في الجولة الماضية.





مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر

تُقام المباراة اليوم في تمام الساعة الثالثة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت جرينتش، بينما بتوقيت مكة فستكون ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة، كما سيتم نقل اللقاء عبر قناتي دوري بلس والقناة الرياضية السعودية.





رابط مباراة الاتحاد والنصر

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر مباشر يلا شوت دوري بلس الاسطورة، ويحتل نادي الاتحاد المركز الخامس عشر من بطولة الدوري وحصد ستة نقاط فقط من تعادل في ثلاث مباريات وفوز وحيد وخسارة في باقي المباريات، بينما حقق النصر المركز الثاني بتسع وعشرين نقطة بعد فوز في تسع مباريات وتعادل في مباراتين وخسارة في مباراتين.





متابعة أحداث اللقاء:





ملعب المباراة يشهد وصول لاعبي الفريقين

يستعد لاعبي الفريقين للمباراة بإجراء عمليات الإحماء

مباراة الاتحاد والنصر دوري بلس

يتمنى فريق الاتحاد تحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري هذا العام بعد الفوز الساحق على الباطن في مباراته السابقه، بينما يسعى النصر لتحقيق الفوز العاشر في مباراة اليوم.