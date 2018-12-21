استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 21-12-2018.. وارتفاع العملة الأمريكية عالميا 

شهدت التعاملات المسائية في البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الجمعة 21-12-1718، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث استقرت الأسعار عند مستويات إغلاق أسعار أمس، مما أدى ذلك إلى ثبات العملة الأمريكية في معظم البنوك، ولكن على الصعيد العالمي ارتفعت العملة الأمريكية من جديد، وسجل الدولار 17.86 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

أعلى وأقل سعر للدولار

وسجلت العملة الأمريكية، خلال التعاملات المسائية، اليوم، أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المصري على الترتيب، حيث جاء أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.89 جنيها، في حين قدم الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار 17.88 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار ، اليوم الأربعاء، مسجلاً 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار ، اليوم الأربعاء، 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار ، اليوم الأربعاء، 17.79 جنيها للشراء، 17.89 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاهرة

واستقر الدولار ، اليوم الأربعاء، في بنك القاهرة، مسجلاً 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

سجل الدولار ، اليوم الأربعاء، 17.89 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سجل الدولار ، اليوم الأربعاء، 17.86 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية.

سعر الدولار عالميًا

وعزز الدولار مكاسبه، اليوم الجمعة، مرتفعًا 0.3 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة عند 96.58. وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، ظلت العملة الأمريكية على مسار تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في أربعة أشهر.





قرار تحرير سعر الصرف





يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.