تابع لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري السعودي

يلتقي فريقا الاتحاد والنصر في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة في قمة مباريات الجولة الـ14 للدوري السعودي، في بث حي ومباشر بدون تقطيع، دوري بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في الدوري السعودي.





وتنطلق مباراة الاتحاد والنصر تحديداً في تمام الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:25 مساءً بتوقيت أبوظبي.

يدخل فريق الاتحاد مواجهة اليوم المنتظرة أمام النصر في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مباراة نارية بترقيها عشاق الكرة العربية، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ووسيكون عازما الاتحاد على تحقيق الانتصار للخروج من الموقف الصعب الذي يعيش فيه، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط، كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

النصر يسعى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل مواصلة المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين رفقة فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة ويفصله 3نقاط فقط عن الهلال، كورة ستار مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي.





وتنقل مباراة اليوم عبر قناة السعودية الرياضية في بث حي وحصري بدون تقطيع يناسب جميع السرعات لديك.