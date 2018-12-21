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بـ5 إجراءات.. الحكومة الألمانية تسعي لتسهيل الحصول على التأشيرة

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:28 م
بـ5 إجراءات.. الحكومة الألمانية تسعي لتسهيل الحصول على التأشيرة
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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سهلت الحكومة الألمانية، إجراءات الهجرة إليها، من خارج الاتحاد الأوروبي للعام المقبل، لجذب الأيدي العاملة الأجنبية، حيث تمنح التأشيرة المحلية حاملها حق الإقامة فى ألمانيا لمدة تزيد على 90 يوما في الأراضي الألمانية لأسباب محددة مثل لم شمل الأسرة والدراسة والعمل وغيرها من الأسباب.

1- حجز موعد لطلب التأشيرة.

2- تحضير المستندات المطلوبة وتقديمها للسفارة الألمانية بالقاهرة وهي:
-نموذج طلب التأشيرة
-الإقرار/التعريف القانوني المرفق بطلب التأشيرة بعد استيفاؤه
-صورتين شخصيتين
- ترجمة الأوراق المقدمة باللغة العربية إلى الألمانية

3- تسديد رسوم التأشيرة، وتحدد قيمة الرسوم باليورو وتسدد بالجنيه المصري.

4- انتظار البت في طلب التأشيرة، وتستغرق مدة فحص الأوراق طلب التأشيرة المحلية عدة أسابيع قد تصل في بعض الأحيان إلى بضعة شهور.

5- استلام جواز السفر.

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