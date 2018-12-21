Ksa Sport 1| مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم| اهم مباريات الدوري السعودي مباشر| شاهد Al Ittihad Vs Al Nassr الآن
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:31 م
عمرو عادل
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Ksa Sport 1| مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم| اهم مباريات الدوري السعودي مباشر| شاهد Al Ittihad Vs Al Nassr الآن
يواجه فريق الاتحاد ضيفه فريق النصر في مساء يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على الأراضي السعودية، وذلك في إطار الجولة الرابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019.
يواجه فريق الاتحاد ضيفه فريق النصر في مساء يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على الأراضي السعودية، وذلك في إطار الجولة الرابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019.
ولم يعرف فريق الاتحاد طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها العميد، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الاتحاد إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.
أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق النصر طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط من أصل آخر خمس مباريات خاضها العالمي، وفي مقابل ذلك نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، كما سقط فريق النصر في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.
وينتظر فريق النصر أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق الاتحاد، حيث يواجه فريق النصر في المباراة الأولى ضيفه فريق الفتح في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق النصر مضيفه فريق الجندَال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق النصر مضيفه فريق الفيصلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق النصر وبين ضيفه فريق أُحد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين أيضاً.
ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق النصر في هذه المباراة على النحو التالي: برادلي جونز / سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس / دوس سانتوس / عبدالعزيز الجبرين / نور الدين امرابط / جوليانو / يحيى الشهري / أحمد موسى.
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الاتحاد مع ضيفه فريق النصر عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك في تمام الساعة 17:25 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 18:25 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
Ksa Sport 1| مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم| اهم مباريات الدوري السعودي مباشر| شاهد Al Ittihad Vs Al Nassr الآن
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