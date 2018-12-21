بث مباشر مباراة الأتحاد والنصر في الدوري السعودي | مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر يوتيوب YouTube كورة لايف بث مباشر الآن
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:29 م
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بث مباشر مباراة الأتحاد والنصر في الدوري السعودي | مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر يوتيوب YouTube كورة لايف بث مباشر الآن
تنتظر جماهير العميد مباراة الاتحاد والنصر اليوم في الجولة الـ14 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحثًا عن تحقيق النمور لفوز غائب منذ سنوات.
ويحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد والنصر اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري.
ويُلاحق الفريق الأول لكرة القدم بالعميد رقمًا سلبيًا خلال مباريات الاتحاد والنصر الأخير في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم يُحقق الفوز في آخر 11 مواجهة خاضها ضد العالمي.
بث مباشر مباراة الأتحاد والنصر في الدوري السعودي | مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر يوتيوب YouTube كورة لايف بث مباشر الآن
وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن آخر 11 مباراة بين الاتحاد والنصر في الدوري، فاز العالمي 9 مرات، وانتهت مواجهتان بالتعادل.
وأوضحت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، أن الاتحاد لم يخض سلسلة أسوأ سوى أمام الأهلي في تاريخ منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حينما لم يُحقق العميد الفوز ضد الراقي في 13 مباراة، ووصفت الأمر بـ”المحبط”.
بث مباشر مباراة الأتحاد والنصر في الدوري السعودي | مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر يوتيوب YouTube كورة لايف بث مباشر الآن
ويعود آخر فوز للعميد في مباريات الاتحاد والنصر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى 23 من شهر أغسطس عام 2012، حينما فاز النمور في مواجهة الدور الأول بهدف دون رد.
بث مباشر مباراة الأتحاد والنصر في الدوري السعودي | مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر يوتيوب YouTube كورة لايف بث مباشر الآن
وتعادل الاتحاد والنصر في مباراة الدور الثاني، وفاز العالمي في مواجهتي موسم 2013/ 2014 بنتيجتي 3/0 و3/1، واستمر تفوق النصر في الموسم التالي، حيث فاز في الدور الأول بهدفين لهدف، وبثلاثية مقابل هدف في المباراة الثانية.
بث مباشر مباراة الأتحاد والنصر في الدوري السعودي | مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر يوتيوب YouTube كورة لايف بث مباشر الآن
وانتهت مباراة الاتحاد والنصر في الدور الأول بموسم 2015/ 2016، بفوز العالمي بثلاثية دون رد، قبل أن يُكرر فوزه بخماسية نظيفة، وفاز بهدف دون رد في المواجهة الأولى موسم 2016/ 2017، وتعادلا إيجابيًا في الدور الثاني.
بث مباشر مباراة الأتحاد والنصر في الدوري السعودي | مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر يوتيوب YouTube كورة لايف بث مباشر الآن
وواصل العالمي تفوقه في مباريات الاتحاد والنصر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وفاز عليه بهدف دون رد في لقاء الدور الأول، وبثلاثية مقابل هدف في الدور الثاني.
بث مباشر مباراة الأتحاد والنصر في الدوري السعودي | مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر يوتيوب YouTube كورة لايف بث مباشر الآن
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