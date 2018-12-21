معتز البطاوي يعدد فوائد فوز كليوباترا على القناة

أكد معتز البطاوي المشرف على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا أهمية الفوز الذي حققه فريقه عصر أمس الخميس على حساب القناة بهدف نظيف في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.





وأضاف البطاوي :"الحمد لله على المكسب وأبارك للجميع داخل منظومة النادي، والجميع تعب وبذل مجهود كبير جدا".





وتابع "المباراة كانت صعبة للغاية ، وحققنا فوزا غاليا جدا، كما أننا فزنا على فريق قوي للغاية، واللاعبون كانوا رجالا".





وواصل "كان لدينا ثقة كبيرة في تحقيق الفوز في لقاء القناة، وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال الـ90 دقيقة".





وأوضح "اكتسبنا ثقة كبيرة بمجهود الجميع، ووضعنا قدمنا على الطريق الصحيح الذي وضعناه لنا منذ بداية الموسم".





وأضاف "أمامنا مباراة هامة يوم الأربعاء المقبل أمام بورتو ثم مباراة جمهورية شبين، والفريق يركز جيدا مهما كان إسم الخصم، كما أن هدفنا الثلاث نقاط في أي لقاء نخوضه".





واستطرد "توقف الدوري أضر بسيراميكا كليوباترا لأنه وضعنا في المركز الثالث، والمكسب في مباراة اليوم مهما للغاية، ولم يكن لدي أي شك في الفوز".





وواصل "أشكر الكابتن أبو طالب العيسوي المدير الفني للقناة، ولكن أعتب عليه لحديثه حول تأجيل لجنة المسابقات لمباراة جمهورية شبين، رغم أنه خارج عن إرادتنا".





وأتم "أقول للاعبين بأننا لم نصعد للدوري الممتاز، وما حدث في مباراة القناة أننا نجحنا في إبعاد منافس قوي عن الصدارة مؤقتا".



