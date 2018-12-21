بث مباشر KSA Sport كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر | مباراة النصر والاتحاد بث مباشر رابط سريع

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم يستضيف فريق الاتحاد السعودي نظيره فريق النصر السعودي في مباراة متوازنة تجمع بينهما اليوم الجمعة 21-12-2018 في تمام الساعة الخامسة والنصف الا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام السادسة والنصف الا خمس دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد النصر بث مباشر اليوم يرغب صاحب المركز الخامس عشر وقبل الاخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فريق الاتحاد في الاستفاقة وانعاش اماله في التقدم في الدوري السعودي هذا الموسم حيث يمتلك في رصيده ست نقاط بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في ثلاث مواجهات في حين تجرع مرارة الهزيمة في تسع مباريات حتى الان، ولم يعرف لاعبوه الطريق الى الشباك الا في 16 مرة في حين استقبلت شباكه 29هدفا حتى الان، كما انه فاز في آخر مبارياته بثلاثة اهداف لهدف أمام الباطن، لايف بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر اليوم الجمعة بث حي في الدوري السعودي.





فريق النصر الضيف في مباراة اليوم يرغب في الفوز على فريق الاتحاد مستغلا نتائجه السيئة من اجل تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري السعودي حيث يأتي النصر في المركز الثاني برصيد تسعة وعشرين نقطة جمعها من تسعة انتصارات وحقق تعادلين وتلقى هزيمتين حتى الان، وحقق الفوز في آخر مبارياته امام فريق الرائد باربعة اهداف نظيفة، رابط دوري بلس مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم الجمعة الموافق 21-12-2018.





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