ميلان يريد خطف مهاجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة، رغبة نادي ميلان في التعاقد مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وذلك خلال الفترة المقبلة.





وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن نادي ميلان يريد التعاقد مع راشفورد على أمل أن يكون أفضل بديل لألكسندر باتو وتدعيم الصفوف بخدماته.





وأوضحت الصحيفة أن ميلان سيدخل في مفاوضات مع راشفورد خلال الأسابيع المقبلة، لكن لم يتضح بعد إذا كان سيضمه على سبيل الإعارة أو التعاقد معه بشكل دائم ونهائي.





ويقدم راشفورد مستوى جيد مع الشياطين الحمر حيث بدأ في 9 مباريات حتى الآن لك لم يسجل سوى 4 أهداف، ومن المنتظر أن تكون صفقة مميزة للميلان خلال الفترة المقبلة.





وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى وجود مفاوضات مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لكن تم نفي ذلك من الإدارة خلال الفترة الماضية في ظل غموض موقف جونزالو هيجواين الذي جاء قادما من يوفنتوس في الصيف الماضي.



