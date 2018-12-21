عاجل.. مقتل شخص وإصابة آخر إثر إطلاق نار في فيينا

أعلنت وسائل إعلام نمساوية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، عن مقتل شخص وجرح آخر إثر حادثة إطلاق النار في مطعم وسط فيينا.

هذا وكانت قد أفادت وسائل إعلام، أن الشرطة النمساوية، أكدت أن أعيرة نارية أطلقت في مطعم بوسط فيينا.





كما أشارت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية اليومية، اليوم الجمعة، إلي أن الشرطة أكدت وقوع الحادث ولم تتضح تفاصيله بعد.





وكتبت الشرطة النمساوية عبر حسابها على تويتر: "في حوالي الساعة 13:30، تم العثور على شخصين مصابين بأعيرة نارية في وسط فيينا في حي لوغيك".





ويعمل رجال الشرطة حاليا في موقع الحادث.



