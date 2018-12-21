رابط سريع Al Nassr بث مباشر مباراة النصر والاتحاد كورة لايف | مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم

اون لاين مشاهدة مباراة الاحاد اليوم بدون تقطيع حيث ان الاتحاد يدخل موقعة اليوم منتشيا بانتصاره الأول في بطولة الدوري على حساب الباطن 3-1، ليرتقي للمركز قبل الأخير ويخرج قليلا من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق منذ انطلاق الموسم، حيث جمع الفريق 6 نقاط من انتصار وحيد و3 تعادلات و9 هزائم ونجح لاعبو الاتحاد في تسجيل 16 هدف، بينما تلقت شباكه 29 هدفا وهو رقم كبير ومبالغ فيه لخط دفاع الاتحاد، وسيتسلح الفريق في مواجهة اليوم بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وتحسين موقفه أكثر في جدول الترتيب، دوري بلس اتش دي بث مباشر مباراة الاتحاد والنصر بث حي اليوم الجمعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





مشاهدة مباراة النصر اليوم ضد الاتحاد بث مباشر فريق النصر الذي يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتضييق الخناق على فريق الهلال متصدر الترتيب، حيث يحتل النصر وصافة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة ويفصله 3 نقاط فقط عن الزعيم وكان العالمي قد فاز في أخر مبارياته على الرائد برباعية نظيفة، ليواصل صحوته في الدوري السعودي، ويعول النصر كثيرا على قدرات الثنائي أحمد موسى مهاجم الفريق والمغربي نور الدين امرابط، دوري بلس مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 لايف في الدوري السعودي.





ومن المرتقب أن تنقل بث مباشر مباراة اتحاد جدة ضد النصر في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، عبر قناة السعودية الرياضية، رابط مجاني مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي