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بمشاركة 200 طالب و50 مدرسا.. "مستقبل وطن" ينظم معسكر بالعاشر

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:22 م
بمشاركة 200 طالب و50 مدرسا.. مستقبل وطن ينظم معسكر بالعاشر
جانب من الفعاليات
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نظم حزب مستقبل وطن بالشرقية، معسكر اليوم الواحد لمجموعة من طلاب مدرسة محمد فريد الإبتدائية بالعاشر من رمضان، بهدف الترفيهه وإدخال الفرحة والسرور، مع إرساء بعض التعاليم والمفاهيم الوطنية،  بحضور عدد من المعلمين.


وقال المهندس مدحت شهاب الأمين العام لمدينة العاشر ان مستقبل وطن اقام يوم ترفيهي لتلاميذ المرحلة الإبتدائية تحت شعار "يوم في حب مصر"، شارك بالمعسكر 200 طالب، تحت إشراف 50 مدرس، بتنظيم أمانتي "الشباب، وذوي الإحتياجات".


وأكد الدكتور "محمد سليم" أمين عام مستقبل وطن بالشرقية، أن الحزب يسعي لبث روح الوطنية لدي النشأ الجديد، من خلال تنفيذ بعض البرامج الهادفة التي تخلق جو من المرح والترفيهه، وتساعد في تكوين شخصية الطالب ليصبح لديه ثقة بالنفس، قادر علي البناء والتنمية وحب الوطن في المستقبل، مشيرًا الي أن الإستفادة سوف يلاحظها أولياء الأمور علي تصرفات أبنائهم.





































بمشاركة 200 طالب و50 مدرسا.. "مستقبل وطن" ينظم معسكر بالعاشر
بمشاركة 200 طالب و50 مدرسا.. "مستقبل وطن" ينظم معسكر بالعاشر
بمشاركة 200 طالب و50 مدرسا.. "مستقبل وطن" ينظم معسكر بالعاشر
بمشاركة 200 طالب و50 مدرسا.. "مستقبل وطن" ينظم معسكر بالعاشر
بمشاركة 200 طالب و50 مدرسا.. "مستقبل وطن" ينظم معسكر بالعاشر
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