الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر | رابط يلا شوت
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:16 م
عمرو عادل
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الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر | رابط يلا شوت
سيكون ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية جاهزاً لاستقبال مباراة الاتحاد والنصر أمسية اليوم الجمعة، وذلك في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة يسعى فيها كلا الفريقين لتحقيق الفوز، وحتماً ستتسم بالإثارة والندية.
سيكون ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية جاهزاً لاستقبال مباراة الاتحاد والنصر أمسية اليوم الجمعة، وذلك في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة يسعى فيها كلا الفريقين لتحقيق الفوز، وحتماً ستتسم بالإثارة والندية.
الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر | رابط يلا شوت
الاتحاد صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم أمام النصر يسعى لتحقيق ثاني فوز له في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، فخلال الثلاثة عشر جولة الماضية لم يتمكن الاتحاد من الفوز سوى في الجولة الماضية فقط، حينما فاز على فريق الباطن، ليكون هذا هو الفوز الأول للنمور بالدوري، والذي جعل الاتحاد ولأول مرة يهرب من المركز الأخير، والذي كان يحتله طوال هذا الموسم منذ بدايته، ليأتي الاتحاد في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد ست نقاط من فوز وحيد وثلاث تعادلات.
الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر | رابط يلا شوت
أما فريق النصر فيسعى هو الآخر لاقتناص نقاط الفوز من هذه المباراة، العالمي يدخل هذه المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب خلف الهلال برصيد 29 نقطة، حيث نجح النصر في تحقيق الفوز في تسع جولات، وتعادل في جولتين، وتلقى الخسارة في مثلهما، ليكون النصر هو أقرب المنافسين للهلال على صدارة الدوري هذا الموسم.
الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر | رابط يلا شوت
موعد مباراة الاتحاد والنصر
وسيتم إقامة مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر | رابط يلا شوت
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر
هذا ويمكن لجماهير كرة القدم السعودية مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة الاتحاد والنصر مساء اليوم الجمعة من خلال شاشة قناة KSA SPORTS 2، وقناة دوري بلاس 2 بتعليق كل من: علي سعيد الكعبي، وماجد سعود.
الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر | رابط يلا شوت
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