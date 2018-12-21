ضبط عصابة سرقة السيارات بالخانكة



تم بإرشادهما ضبط عدد ( 2 ) سيارات ماركة ( بيجو – دايهاتسون ) داخل مخزن خاص بالمتهم الأول:-

بتطوير مناقشة المتهمان، اعترفوا بقيامهم ببيع سيارة سوزوكي منذ عام لاحد الأشخاص يدعى "ف ي "بناحية الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، ومن خلال اعداد الأكمنة اللازمة امكن ضبط السيارة رقم ا ب ج 9953 ماركة سوزوكي فان بيضاء اللون بدون لوحات خليفة قيادة المدعو " ي ف ي " 30 سائق ومقيم الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، وبمواجهته قرر قيام والده بشراء السيارة من المتهمين نظير مبلغ مالى 30 ألف جنيه.



بالكشف عن اللوحات المعدنية تبين أنها تخص سيارة آخري موديل 1983م شاسيه رقم 748239 موتور رقم 324059 باسم " ب ن م "وحدة مرور السلام نهاية الترخيص 1632017م،وبرفع بصمتي الشاسية رقم 134521 – موتور رقم 1124622 للسيارة المضبوطة.



والكشف عنها تبين أن اصل لوحاتها رقم ا ب ج 4196 موديل 2011م باسم المدعو " ع ز م " المقيم 12 شارع صابر حدائق القبة – القاهرة، وتحمل موتور رقم 1124622 والمبلغ بسرقتها في واقعة المحضر رقم 19413 لسنة 2017م جنح قسم الطالبية - جيزة،بتاريخ 10112017م، بلاغ المدعو ع ز م.



وتم إتخاذ إجراءات كف البحث عن السيارات المضبوطه في حينه،وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمان للوقوف علي حجم نشاطهم الإجرامي وتكثيف الجهود لضبط الهارب.



وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.



ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين وآخر هارب لتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بدائرة مركز الخانكة وتولت النيابة التحقيق.وكانت معلومات وردت لضباط مباحث إدارة المرور بأمن القليوبية مفادها قيام كل من:- "ي م ف"53 تاجر خردة،مقيم دائرة مركز الخانكة،السابق إتهامه في عدد 3 قضايا سرقة وسائل نقل، و"ع.ع.م"48 سنةميكانيكي ومقيم عزبة الصعايدة – السلام – القاهرة السابق إتهامه في قضية سرقة وسائل نقل،و"ر.ع"51 سنة عاطل،ومقيم عزبة الصعايدة – السلام – القاهرة مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 20 لسنة 2017م جنح قسم عين شمس القاهرة - سرقةبتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات من الطرق العامة بأسلوب المفتاح المصطنع والتلاعب في الأجزاء الجوهرية الخاصة بها لمواضع ترقيم الشاسية والماتور وتثبيت لوحات معدنية لسيارات أخرى قديمة بنفس الموديل، لإيهام المواطنين بصحة الإجراءات الترخيصية وسلامة تلك السيارات ليتمكنوا من بيعهاعقب تقنين الإجراءات تم اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، وبإستهداف المتهمين بمعرفة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي أمكن ضبط الأول والثاني وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها.