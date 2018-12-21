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قراءة بصرية في أشعار فؤاد حداد وصلاح جاهين وأمسية شعرية بـ"جاليري ضي"

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:13 م
قراءة بصرية في أشعار فؤاد حداد وصلاح جاهين وأمسية شعرية بـجاليري ضي
أشعار فؤاد حداد
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شيماء عطية
 
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ينظم جاليري ضي –اتيليه العرب للثقافة والفنون ورشة قراءة بصرية في اشعار الشاعرين العظيمين فؤاد حداد وصلاح جاهين في الاول من يناير 2019 م بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين. 

وقال هشام قنديل رئيس مجلس ادارة اتيليه العرب للثقافة والفنون أن هذه الورشة تأتي امتدادا لنشاطه في تنظيم الورش التشكيلية والقراءات البصرية للشعر والادب والتي اخرها ورشة مكاوي سعيد وقبلها ورشة قراءات بصرية في شعر عفيفي مطر حيث يجتمع نخبة من التشكيليين في رسم قصائد ملونة لاشعار الكبيرين فؤاد حداد وصلاح جاهين.

وأضاف قنديل انه سيصحب الورشة تنظيم امسية شعرية للشاعرين بهاء جاهين وبهاء جاهين وقراءة في اشعارهما مع موسيقي الفنان حسن زكي وستختتم الورشة بمعرض للوحات المنتجة في الورشة وامسية شعرية اخري في حب صلاح جاهين وفؤاد حداد لشعراء العامية في مصر.

الورشة باشراف الفنان الكبير د صلاح المليجي وهي فكرة الشاعر والكاتب الصحفي محمد حربي المشرف علي منتدي عفيفي مطر في جاليري ضي وستستمر لمدة أسبوعين ويشارك فيها اربعون تشكيليا وتشكيلية.
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