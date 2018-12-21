ittiha |مشاهدة مباراة الأتحاد والنصر بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 دوري السعودي 2018 (الكلاسيكو) - كول كورة ON SPORT
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 03:10 م
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ittiha |مشاهدة مباراة الأتحاد والنصر بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 دوري السعودي 2018 (الكلاسيكو) - كول كورة ON SPORT
يحل فريق النصر، صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، ضيفا على نظيره الاتحاد، الذي يقبع في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم 21-12-2018 دوري الأمير محمد بن سلمان
يحاول الاتحاد تخطي مرحلة الهزائم المتكررة، بعد أن حقق فوزه الأول في مباراته الأخيرة أمام الباطن بنتيجة 3-1، ويسعى جاهدا لحصد نقاط المباراة الثلاث من النصر مستغلا عاملي الأرض والجمهور، وإعادة الثقة للفريق وتجديد الآمال في الانطلاقة المنتظرة للعميد.
ittiha |مشاهدة مباراة الأتحاد والنصر بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 دوري السعودي 2018 (الكلاسيكو) - كول كورة ON SPORT
مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم 21-12-2018 دوري الأمير محمد بن سلمان
بينما يلعب العالمي المباراة واضعا نصب أعينه نقاطها الثلاث لمحاولة تخطي الهلال صاحب المركز الأول ومزاحمته على صدارة ترتيب الدوري، معتمدا على تشكيلة تضم الحارس الأسترالي براد جونز، وأمامه الأوروغوياني برونو أوفيني، وكريستيان راموس، وسلطان الغنام، وحمد المنصور للدفاع، وأمامهم لاعب الارتكاز بيتروس، وجوليانو، ويحيى الشهري، ونور الدين أمرابط في خط الوسط، وثنائي الهجوم أحمد موسى، وعبد الرازق حمد الله.
ittiha |مشاهدة مباراة الأتحاد والنصر بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 دوري السعودي 2018 (الكلاسيكو) - كول كورة ON SPORT
موعد مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم 21-12-2018 دوري الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة
يلتقي الفريقان في تمام الساعة 6:20 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” بجدة، وتنقل المباراة قنوات ksa sports2 ، ودوري بلس 2 .
ittiha |مشاهدة مباراة الأتحاد والنصر بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018 دوري السعودي 2018 (الكلاسيكو) - كول كورة ON SPORT
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