رابط سريع live مشاهدة مباراة الأتحاد والنصر بث مباشر دوري بلس الاسطورة ittihad كورة ستار يلا شوت الجديد Live كورة أون ل

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الاسطورة مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم 21-12-2018 رابط ماتش النصر ضد الاتحاد يواجه فريق الاتحاد السعودي مباراته أمام فريق النصر ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي سوف تقام على ملعب الاتحاد





مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم وقامت إدارة نادي الاتحاد بصرف مكافآت للاعبين بفوزهم على فريق الباطن خلال المباراة الماضية التي جمعت بينهم، ويعد هذا هو الفوز الأول للعميد ببطولة دوري كأس الأأمير محمد بن سلمان.





مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر ويشارك خلال تدريبات الاتحاد اللاعب "عساف القرني" حارس مرمي الاتحاد بعد أن أنهي البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض إليها خلال المباراة الأخيرة.





مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر اليوم وقد صرح مسؤول بنادي الإتحاد على وجود صراع قوي بين الهلال والإتحاد بسبب مهاجم نادي الإتفاق اللاعب "محمد الصيعري" الذي انتقل إلى صفوف الحزم أوائل هذا الموسم.





ويسعى الإتحاد تحت قيادة مدربه الكرواتي أن يحقق الفوز الثاني له خلال هذا الموسم على حساب فريق النصر، إلا أن فريق النصر يسعى أن يواصل سلسلة انتصاراته ليضمن بقاؤه في حلقة المنافسة على لقب الدوري مع فريق الهلال الذي يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة.





إلا أن فريق الإتحاد تمكن من الخروج من حلقة النتائج السلبية الأخيرة بعد أن فاز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفاً واحداً، أما عن النمصر الذي يواصل تقديم عروضه المميزة خلال هذا الموسم بعد الإنتصار الذي حققه أمام فريق الرائد حيث انتهت المباراة بأربعة أهداف مقابل لاشئ للرائد.





ويعد اللاعب "فهد المولد" من أقوى لاعبي فريق الإتحاد، وتحديداً في خط الهجوم حيث وصل رصيد أهدافه خلال هذا الموسم إلى 6 أهداف يتنافس بهم أمام هدافي البطولة خلال هذه النسخة.





وقد أنهي فريق النصر التدريبات النهائية استعداداً لملاقاة فريق الإتحاد ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.