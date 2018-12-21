بث مباشر: مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم الجمعة بث مباشر بالدوري السعودي

ستشهد قائمة لاعبي الهلال غياب الثنائي نواف العابد وعمر عبد الرحمن عموري بداعي الإصابة، ولن تشهد قائمة الفريق المستدعاة أي غيابات بسبب الإيقاف.

بث مباشر: مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم الجمعة بث مباشر بالدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال ضد الاهلي بث مباشر دون تقطيع للجوال والحاسوب اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018 على استاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي لكرة القدم عبر قناة دوري بلس.