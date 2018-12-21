شباب لم يتجاوزوا الـ22 عاما نفذوا عملية سطو على منزل بالكاف

إثر تعرض منزل بجهة الدهماني ولاية الكاف إلى عملية سرقة يوم 19 ديسمبر 2018، تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالدهماني يوم 20 ديسمبر 2018 من القبض على 03 أشخاص متهمين.





و تتراوح أعمار المتهمين بين 16 و22 سنة من بينهم إمرأة وهم أصيلوا الجهة، وقد حجز لديهم حقيبتان كبيرتا الحجم تحتويان على كمية من الملابس، ومبلغا ماليا من العملة التونسية قدره 300 دينار وكمية من المصوغ تقدر قيمته بحوالي 10 آلاف دينار.





وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت للوحدة المذكورة بالإحتفاظ بهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.