لايف يوتيوب.. مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الجمعة 21-12-2018









يدخل فريقا الهلال والأهلي مواجهة الكلاسيكو التي ستجمعهما اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وسط ظروف متشابهة، أبرزها خساراتهما سويًا في الجولة الماضية.





وخسر فريق الهلال مواجهته في الجولة الماضية 1-2 أمام الحزم، ليقبل أول خسارة له في الدوري، بينما خسر الأهلي أيضًا من ضيفه الشباب بهدف وحيد في الزمن القاتل من المواجهة التي جمعت بينهما في ذات الجولة.





وينحاز تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين إلى الفريق العاصمي، حيث فاز 8 مرات مقابل 3 فقط فاز فيها الفريق الغربي، فيما حضر التعادل بين الفريقين في 9 مواجهات.





ولم يسبق للأهلي الفوز على الهلال منذ 2016، حيث كان آخر انتصار للأهلي 3-1، والتقى الفريقان بعده 4 مرات لم يتمكن فيها الفريق الغربي من الانتصار.





موعد مباراة الهلال والأهلي