كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم رابط الاسطورة يلا شوت اون لاين

ننشر كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت يوتيوب الدوري السعودي للمحرفين تتجه أنظار محبي الكرة السعودية إلى الديربي الناري بين الهلال والأهلي في قمة مباريات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود، ويهدف الفريقان في رابط الاسطور مباراة الهلال والاهلي مباشر يلا شوت اليوم إلى تحقيق الفوز وكسب نقاط المباراة ومواصلة التقدم وتعزيز مركزهم في جدول ترتيب الدوري.





يلا شوت مباراة الاهلي والهلال بث مباشر في اقوى مباريات اليوم، يدخل الهلال مباراة اليوم وهو في قمة عطائه، رغم تلقيه لأول خسارة له في الدوري على يد الحزم الجولة الماضية والتي خسرها بهدفين مقابل هدف، إلا أنه حافظ على صدارته وبقية في المركز الأول في لائحة الترتيب برصيد 32 نقطة ومتقدماً على أقرب ملاحقيه فريق النصر صاحب الوصافة، وخاض الزعيم 13 جولة، حقق الإنتصار في 10 مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر في واحدة، ويسعى الهلال إلى تحقيق الإنتصار ونسيان تعثره الأخير، كما يريد الزعيم في مواجهة الاهلي السعودي اليوم إلى تعزيز الصدارة.





تابع مباراة الهلال والاهلي مباشر على الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز الرابع في سلم الترتيب، بعد انقضاء 13 جولة، حصد خلالها 24 نقطة، وحقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في ثلاثة، وهزم مثلهم، ويسعى الأهلي في مواجهة الهلال اليوم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، إلى الحصول على النقاط الثلاثة للاستمرار في ملاحقة حامل اللقب والمنافسة على لقب الدوري السعودي هذا العام.





على صعيد التشكيلة المتوقعة والغيابات في مباراة الاهلي والهلال اليوم في الديربي، حيث سيفقد الهلال خدمات الثنائي نواف العابد وعمر عبد الرحمن عموري للإصابة، وباقي كتيبة الزعيم ستكون متاحة للمدرب جورجي جيسوس، الذي سيخوض مباراة الاهلي بالطريقة التي اعتاد عليها في المناسبات الماضية، تشكيلة الهلال الرسميه: الحبسي، البريك، بوتيا، البليهي، الشهراني، كنو، عطيف، ادواردو، سالم، كاريلو، قوميز





أما فريق الاهلي سيغيب عن تشكيلته، مدافع الفريق معتز هوساوي بسبب الإصابة، وكذلك غياب المدافع باولو دياز لتعرضه للإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الرائد، ومن المتوقع أن يستهل المدرب جويدي طريقته الثابتة بالنسبة للتشكيلة الأساسية التي خاض بها مباريات الموسم، حيث سيعتمد على الثنائي أليكسيس ومحمد آل فتيل في قلب الدفاع، وفي الوسط خواردو، دي سوزا، حسين المقهوي، وعبدالله السعيد وفي الهجوم عبد الرحمن غريب وعمر السومة.





تننطلق مباراة الهلال والاهلي بث مباشر على الهواء اليوم في الدوري السعودي تمام الساعة 3:10 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة 2:10 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد الهلال مباشر اليوم بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق الاماراتي فارس عوض ، وقناة دوري بلس HD1 بصوت المعلق حماد العنزي للتعليق على أحداث ومجريات ديربي الهلال والاهلي كورة اون لاين بالدوري السعودي، كما سيشرف على إدراة مباراة الاهلي والهلال اليوم طاقم تحكيمي بقيادة الحكم الفرنسي كليمن توربان