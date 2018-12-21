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رانيا المشاط تعود للقاهرة بعد سقوطها على سلم مكتبة الإسكندرية

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:45 م
رانيا المشاط تعود للقاهرة بعد سقوطها على سلم مكتبة الإسكندرية
الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة السياحة
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وزيرة السياحة رانيا المشاط كانت فى زيارة للإسكندرية الثلاثاء الماضى، ضمن فاعليات مؤتمر وزراء السياحة والثقافة العرب، وشملت خطتها زيارة حدائق قصر المنتزه، للاطلاع على آخر مستجدات قصر السلاملك وفندق هلنان فلسطين ومطعم الرويال هاوس والكبائن والإيجارات، لكن يبدو أن العثرة التى ألمت بقدمها وهى داخل مكتبة الإسكندرية جعلتها تقطع زيارتها للمدينة وتعود للقاهرة، فكل ما تم هو حضور العشاء الذى أقيم بالفورسيزونز للوفود القادمة المشاركة بالمؤتمر، بحضور محافظ الإسكندرية والدكتور مصطفى الفقى.
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