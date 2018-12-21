“يلا شوت” رابط مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم 12-21 كورة لايف

يقدم موقع “الفجر” لزواره رابط مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يلا شوت اليوم الجمعة 21-12-2018، حيث يفتتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستقبال ديربي المملكة المرتقب بين الهلال والاهلي مباشر كورة لايف اون لاين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





كورة لايف مباراة الهلال والاهلي بث مباشر هي واحدة من أهم مباريات اليوم يلا شوت، وكان زعيم الأندية السعودية قد تلقى أول خسارة في الدوري المحلي على يد فريق الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، إلا أن تلك الخسارة لم تأثر على ترتيب الهلال في الدوري، وبقي الموج الأزرق متصدراً جدول ترتيب الفرق برصيد 32 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.





رابط مباراة الاهلي والهلال مباشر يدخلها الأخضر وهو في أفضل حالٍ خلال الموسم الجاري، فحتى اللحظة خاض الاهلي 13 مواجهة محلياً، حصد خلالهم 24 نقطة من الفوز في سبع مواجهات، وتعادل في ثلاثة وخسر مثلهم، وسيخوض الملكي مباراة الاهلي والهلال بث مباشر وكله آمالاً في خطف النقاط الثلاث من متصدر الدوري وبطله الهلال.





ستشهد قائمة لاعبي الهلال غياب الثنائي نواف العابد وعمر عبد الرحمن عموري بداعي الإصابة، ولن تشهد قائمة الفريق المستدعاة أي غيابات بسبب الإيقاف.





تشكيل الهلال المتوقع | 4-2-3-1





علي الحبسي

ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

سلمان الفرج – محمد كنو

سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو

بافيتيمبي جوميز





وفي الجانب المقابل، سيتغيب عن الاهلي المدافع معتز هوساوي بسبب الإصابة، ومن المتوقع عدم مشاركة اللاعب دحانيني رغم مشاركته مع زملائه في تدريبات الفريق، إلا أن لياقته واستعداده لخوض المباريات لم يكتمل بعد، كما سيفتقد الاهلي السعودي للمدافع باولو دياز بداعي الإيقاف.





تشكيل الاهلي المتوقع | 4-3-1-2





محمد العويس

محمد عبد الشافي – أليكسيس – محمد آل فتيل – سعيد المولد

خواردو – جوزيف دي سوزا – حسين المقهوي

عبد الله السعيد

عبد الرحمن غريب – عمر السومة





نوافيكم بنقل مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم مباشر قبل انطلاق صافرة حكم اللقاء الأولى بقليل، متمنين لكم متابعة ممتعة وفوز فريقكم المفضل.