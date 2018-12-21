كورة أون لاين.. الهلال ضد الأهلي بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الجمعة.. kora online
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:47 م
عمرو عادل
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كورة أون لاين.. الهلال ضد الأهلي بث حي وسريع بدون تقطيع اليوم الجمعة.. kora online
يدخل فريقا الهلال والأهلي مواجهة الكلاسيكو التي ستجمعهما اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وسط ظروف متشابهة، أبرزها خساراتهما سويًا في الجولة الماضية.
وخسر فريق الهلال مواجهته في الجولة الماضية 1-2 أمام الحزم، ليقبل أول خسارة له في الدوري، بينما خسر الأهلي أيضًا من ضيفه الشباب بهدف وحيد في الزمن القاتل من المواجهة التي جمعت بينهما في ذات الجولة.
وينحاز تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين إلى الفريق العاصمي، حيث فاز 8 مرات مقابل 3 فقط فاز فيها الفريق الغربي، فيما حضر التعادل بين الفريقين في 9 مواجهات.
ولم يسبق للأهلي الفوز على الهلال منذ 2016، حيث كان آخر انتصار للأهلي 3-1، والتقى الفريقان بعده 4 مرات لم يتمكن فيها الفريق الغربي من الانتصار.
موعد مباراة الهلال والأهلي
3:10 مساءاً بتوقيت السعودية .
2:10 مساءاً بتوقيت مصر .
2:10 مساءاً بتوقيت فلسطين .
2:10 مساءاً بتوقيت الأردن.
2:10 مساءاً بتوقيت سوريا .
2:10 مساءاً بتوقيت لبنان .
3:10 مساءاً بتوقيت العراق .
2:10 مساءاً بتوقيت السودان .
3:10 مساءاً بتوقيت اليمن .
2:10 مساءاً بتوقيت ليبيا .
1:10 مساءاً بتوقيت تونس .
1:10 مساءاً بتوقيت الجزائر .
1:10 مساءاً بتوقيت المغرب .
4:10 مساءاً بتوقيت الإمارات.
3:10 مساءاً بتوقيت البحرين.
4:10 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
3:10 مساءاً بتوقيت الكويت .
3:10 مساءاً بتوقيت قطر.
12:10 ظهراً بتوقيت موريتانيا.
3:10 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
12:10 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .
القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي
من المقرر أن يتم بث المباراة على قنوات (ksa sports HD1) و(ksa sprts1)، بالإضافة إلى قنوات “دوري بلس” على الإنترنت.
ويسعى فريق أهلي جدة بقيادة المدرب بابلو جويدي للعودة مجدداً لنغمة الانتصارات بينما في المقابل يحاول البرتغالي جورجي جيسوس أن يعود الهلال لنتائج الإيجابية مجدداً مستغلاً خبرات لاعبيه وقوة خط هجومه بقيادة الفرنسي بافيتيمبي جوميز.
ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة بينما الأهلي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وستكون مباراة قمة الجولة الرابعة عشر مذاعة مباشرةً عبر موقع الفجر الرياضي مجاناً وبدون تقطيع.
ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة بينما الأهلي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وستكون مباراة قمة الجولة الرابعة عشر مذاعة مباشرةً عبر موقع الفجر الرياضي مجاناً وبدون تقطيع.
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