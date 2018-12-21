يلا شوت- رابط مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم 12-21 كورة لايف

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ضيفاً ثقيلاً على الهلال عصر اليوم الجمعة ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويلتقي فريق الهلال مع الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود اليوم الجمعة في تمام الساعة 2:10 بتوقيت مدينة القاهرة والـ3:10 بتوقيت مكة المكرمة والـ4:10 بتوقيت الإمارات.





ويسعى فريق الهلال لتعويض جماهيره عن الهزيمة التي تلقاها الجولة الماضية على يد الحزم بنتيجة 2-1 وليس الأمر مختلفاً عن الأهلي الذي تلقى هو الآخر هزيمة قاتلة من الشباب بهدف دون رد.





ويسعى فريق أهلي جدة بقيادة المدرب بابلو جويدي للعودة مجدداً لنغمة الانتصارات بينما في المقابل يحاول البرتغالي جورجي جيسوس أن يعود الهلال لنتائج الإيجابية مجدداً مستغلاً خبرات لاعبيه وقوة خط هجومه بقيادة الفرنسي بافيتيمبي جوميز.





ويحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة بينما الأهلي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، وستكون مباراة قمة الجولة الرابعة عشر مذاعة مباشرةً عبر موقع الفجر الرياضي مجاناً وبدون تقطيع.





وستكون مباراة الهلال مع الأهلي في الدوري السعودي مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 وقناة Dawri Plus 1 HD بصوت المعلق حمادة العنزي وأيضاً المعلق المميز فارس عوض.











