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الطبقة الوسطى بتونس تفقد 40 بالمائة من مقدرتها الشرائية

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:35 م
الطبقة الوسطى بتونس تفقد 40 بالمائة من مقدرتها الشرائية
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مروى الجلاصي
 
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أفاد ناجي جلول مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، بأنّ الإحصائيات الرسمية تكشف تراجع الطبقة الوسطى في تونس بنسبة كبيرة.

وقد أعلن جلول بأن الطبقة الوسطى تراجعت إلى 50 بالمائة خلال سنة 2018 مقارنة بـ 70 بالمائة سنة 2010، بسبب تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

وأشارمدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، إلى أنّ تدهور الطبقة الوسطى إرتبط بالتضخّم والبطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، مشيرا  في الآن ذاته إلى فقدان هذه الطبقة لـ 40 بالمائة من مقدرتها الشرائية.
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