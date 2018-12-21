الطبقة الوسطى بتونس تفقد 40 بالمائة من مقدرتها الشرائية

أفاد ناجي جلول مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، بأ نّ الإحصائيات الرسمية تكشف تراجع الطبقة الوسطى في تونس بنسبة كبيرة.





وقد أعلن جلول بأن الطبقة الوسطى تراجعت إلى 50 بالمائة خلال سنة 2018 مقارنة بـ 70 بالمائة سنة 2010، بسبب تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.



