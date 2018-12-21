كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر 6-11-2018 (الدوري السعودي) Al Nassr HD كورة ستار
الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:41 م
عمرو عادل
Advertisements
Advertisements
تستكمل اليوم معظم مباريات الجولة 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالعديد من المباريات أبرزها وأكثرها متابعةً اليوم هي مباراة الاتحاد والنصر.
وحرصاً من الفجر الرياضي على أن تكون عزيزنا القارئ على اطلاع كامل بكل جديد الكرة السعودية ودوري المحترفين، فستجد في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
تنطلق قمة الاتحاد والنصر في تمام الساعة 6:25 مساءاً على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتُذاع على قناتي KSA Sports 2 HD وDawri Plus 2 HD بتعليق كل من على سعيد الكعبي وماجد سعود.
وسيسعى الاتحاد بكل تأكيد لاستكمال صحوته وتحقيق نتيجة إيجابية إن لم يكن الانتصار فالتعادل هو الهدف المنشود، أما النصر فيحاول استغلال تعثر الهلال ومباراته اليوم أمام الأهليو احتمالية تعثره مرة أخرى، وسيحاول العالمي خطف نقاط المباراة لتضييق الخناق على الزعيم وعدم انفراده بالصدارة.
باقي المباريات اليوم ستكون بين الشباب والباطن الساعة 3:10 عصراً على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وسيذاع اللقاء على قناتي KSA Sports 2 وDawri Plus 2 HD.
والمباراة الثالثة ستكون بين القادسية والتعاون الساعة 5:30 مساءاً على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي ملعب الراكة، وسيذاع على قناتي KSA Sports HD+2 وDawri Plus 4 HD.
وفي نفس الموعد 5:30 مساءاً يلعب نادي الفتح مع الاتفاق في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وسوف تذيع قناتي KSA SPORT +1 وDawri Plus 3 HD اللقاء.
المزيد عن: موعد مباراة النصر والاتحاد اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والاتحاد كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والاتحاد كورة ستار مشاهدة مباراة النصر والاتحاد كورة اون لاين مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر مشاهدة مباراة النصر اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة النصر اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة النصر اليوم مشاهدة النصر والاتحاد مشاهدة النصر ضد الاتحاد مشاهدة الدوري السعودي مباشر النصر والاتحاد مباراة النصر والاتحاد مباشر مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت مباراة النصر والاتحاد بث مباشر مجانا مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة النصر والاتحاد مباراة النصر في الدوري السعودي
Advertisements