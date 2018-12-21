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تطور جديد في الحالة الصحية لـ محمد أربيل

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 01:36 م
تطور جديد في الحالة الصحية لـ محمد أربيل
محمد أربيل
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الفجر الفني
 
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تعافى الفنان التركي محمد علي أربيل  وتجاوز مرحلة الخطر، وغادر غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة أنقرة.

وعاد النجم التركي، البالغ من العمر 61 عاما، لكامل وعيه من جديد، واستعاد صحته بشكل جزئي، بعد قضاء فترة 63 يوما في العناية المركزة. 

يذكر ان الممثل والمذيع محمد علي أربيل دخل إلى المستشفى بسبب سقوطه في حمام منزله، مما تسبب بكسر في القفص الصدري، مع تضرر الرئة.


يذكر أن الفنان محمد علي إربيل، كان قد استفاق من الغيبوبة بعد مرور 12 يوماً، وذلك إثر سقوطه في الحمام وإصابته بكسر في قفصه الصدري، الأمر الذي تسبّب له بنزيف في الرئة، وفق ما نشرته صحيفة "حريات" التركية.

إربيل وهو شبيه الممثل اللبناني ميشال أبو سليمان، نٌسب إليه الفيلم الإباحي الذي تم تدواله في لبنان منذ أسبوعين وقيل أنه يعود لأبو سليمان، في حين نَسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيلم للمذيع التركي، وهو ما نفته ابنة إربيل لبرنامج "طوني خليفة"، مؤكدةً أن الفيديو سبق أن انتشر في تركيا منذ سنتين ونُسب لوالدها، ليتّضح أنه لممثل أفلام إباحية يشبه إربيل.


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