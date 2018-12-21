فتح باب التصويت بأول انتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح (صور)









أعلن المهندس أحمد السيد، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، فتح باب التصويت بأول انتخابات تشهدها النقابة الفرعية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى للتصويت، مشيرا إلى أن كافة الاجراءات تتم تحت إشراف قضائى كامل.





وأوضح السيد، أن الانتخابات تتم لاختيار رئيس للنقابة الفرعية من بين 6 مرشحين، و14 عضو لمجلس النقابة من إجمالى 39 مرشح عن الشعب الهندسية السبعة.





فى سياق مُتصل، قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن عدد المهندسين المقيدين بنقابة مطروح بلغ 723 مهندس، لافتا إلى أنه فى حال تعدى أعداد المهندسين فى المحافظة عن 200 عضو، يحق لهم إنشاء نقابة بالمحافظة، موضحا أن مهندسى مطروح سبق تقدمهم بطلبات سابقة لإنشاء نقابة لهم، ولم يتم الموافقة عليها إلا الفترة الماضية، بعد تولى المجلس الحالى مهامه بالنقابة.





وأوضح شفيق، أنه يتم التصويت فى لجنتين، الأولى لشعب الميكانيكا والكهرباء، والغزل والنسيج، والكيمياء، وتعدين وبترول"، واللجنة الثانية للشعب الكبيرة "مدنى وعمارة"، لافتا إلى أنه تم فتح باب التصويت الساعة 10 صباحا، ومن المقرر أن يستمر حتى 6 مساء اليوم الجمعة، وفى حال إجراء إعادة للانتخابات على مقعد رئيس الفرعية، سيتم ذلك يوم الجمعة المقبل.





وشارك بحضور الانتخابات من هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين: المهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين صندوق المساعد بصفته رئيسا للجنة الانتخابات، المهندس علاء ريحان عضو المجلس الأعلى للنقابة، عضو لجنة الانتخابات، المهندس أحمد درويش رئيس نقابة دمياط الفرعية، عضو المجلس الأعلى، وممثلين عن الشئون القانونية، وأعضاء النيابة الإدارية رؤساء اللجان الانتخابية.