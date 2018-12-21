بين ماتش | مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يوتيوب | مباراة الاتحاد ضد النصر مباشر | Bein Match | كورة لايف | كورة اون لاين

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد، اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم.





وتبدو مواجهة الفريقين على ملعب “الجوهرة المشعة” بمثابة اختبار متناقض بين طموح النصر في التواجد بقوة في دائرة المنافسة والاتحاد في تحسين ترتيبه السيئ.





وتستعرض “الفجر الرياضي” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد والنصر، في السطور القادمة:





موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:25 مساء اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة المشعة.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports2 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي ودوري بلس 2 بصوت المعلق ماجد سعود.

ترتيب الفريقين

يحتل الاتحاد المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط مع مدربه الكرواتي سلافين بيليتش، وحصد الفريق الفوز في مباراة واحدة و3 تعادلات و9 هزائم وسجل العميد 16 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 29 نقطة وفاز في 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وسجل العالمي 26 هدفًا واستقبل 11 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز النصر بنتيجة 3-1 يوم 10 مارس الماضي، وكان آخر فوز للاتحاد بنفس التاريخ العام 2017 بهدف.

جراح العميد

يسعى الاتحاد للفوز والابتعاد عن نزيف النقاط من خلال حصد فوز مهم على النصر يعيد الثقة للفريق ويجدد الآمال في الانطلاقة المنتظرة للعميد.

ويعاني الاتحاد من غيابات مهمة، وعلى رأسها المغربي كريم الأحمدي وطارق عبد الله والصربي ألكسندر بيزيتش والحارس عساف القرني وخالد السمير وعمار الدحيم.

ويعتمد المدرب بيليتش على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس راكان النجار وأمامه الرباعي ماثيو جورمان وعون الصلالي ومنصور الحربي وعمار المذيل للدفاع بينما يراهن بيليتش على ثنائي الارتكاز جمال باجندوح وجوناس مع مثلث صناعة اللعب كارلوس فيلانويفا وفهد المولد ورومارينهو في خط الوسط.. ويقود الهجوم عبد الرحمن الغامدي اللاعب المتميز.

طموح العالمي

يسعى النصر مع مديره الفني البرتغالي هيلدر جوستافو لتحقيق الفوز لملاحقة الهلال على الصدارة، ويعاني العالمي من غياب محمد السهلاوي وأحمد الفريدي وعبد الرحمن العبيد.

ويعتمد النصر على تشكيلة تضم الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه الأوروغوياني برونو أوفيني وكريستيان راموس وسلطان الغنام وحمد المنصور للدفاع.

