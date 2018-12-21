"التضامن" تطلق خدمة تسجيل المكلفين بالخدمة العامة إلكترونيا

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باتباع منهجية جديدة عن طريق التسجيل الإلكتروني من خلال موقع الوزارة للراغبين في أداء الخدمة العامة من شباب الخريجين والخريجات والذين يصل عددهم الى 60 ألف شاب وفتاة سنوياً.





وتهدف الوزارة من خلال تطبيق هذه المنهجية الجديدة الى تحقيق الاستفادة القصوى من هؤلاء الشباب، وذلك عن طريق توفير قاعدة بيانات وافية عنهم لتوفير التدريب اللازم لهم وتوجيههم الى الجهات الملائمة لتخصصاتهم.





وفي هذا الإطار قامت الوزارة بإتاحة نموذج للتسجيل الالكتروني لمكلفي الخدمة العامة من خلال البوابة الالكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي http://moss.gov.eg:8008/FG، حيث يقوم الخريج بتسجيل بياناته التفصيلية وعنوانه والدرجة العلمية والتخصص والحالة الصحية ومهاراته باللغات والكمبيوتر، ثم يقوم المكلف او المكلفة بتحديد الجهة التي يرغب في الالتحاق بها وعقب الانتهاء من التسجيل وارسال الطلب يتم إحالة الشباب للاستعلام والحصول على خطاب التكليف.





كما يتيح البرنامج الفرصة للشباب بالدخول على النموذج الخاص به للتعرف على أي معلومات او توجيهات قد تصل له كما يتيح للوزارة فرصة التواصل المستمر مع الشباب وإبلاغهم بالدورات التدريبية التي تعمل على توفيرها للخريجين.



